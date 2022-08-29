مقتل صحفيين جراء هجوم مسلح في مقاطعة «ماجدالينا» شمال كولومبيا

لقى صحفيان مصرعهما جراء هجوم مسلح في مقاطعة «ماجدالينا» شمال كولومبيا، وفقا لما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت وسائل إعلام كولومبية، إن الصحفيين الكولومبيين لينر مونتيرو، البالغ من العمر 37 عاما وديليا كونتريراس، 39 عاما، قتلا وأصيب آخر في السيارة التي كان يستقلوها، على طريق سريع جراء هجوم مسلح، أثناء عودتهم من تغطية احتفالات القديس الراعي «كوريجيمينتو سانتا روزا» في بلدة «سانتا روزا دي ليما».

الصحفيان يعملان في موقع «سول ديجيتال» الإخباري

وقال قائد الشرطة في منطقة «ماجدالينا»، أندريس سيرنا، إن الصحفيان يعملان في موقع «سول ديجيتال» الإخباري في بلدة «فونداسيون» الواقعة على ساحل بحر الكاريبي، داعيا إلى اجتماع طارئ للشرطيين في فونداسيون.

وتعتبر الحكومة الكولومبية، «فونداسيو»، من أكثر البلدات التي يهيمن عليها العنف والفقر وأعمال السوق السوداء وضعف المؤسسات الحكومية.

مسلحون على دراجة نارية يعترضون سيارة الصحفيين في«سانتا روزا دي ليما»

واعترض مسلحون على دراجة نارية، سيارة الصحفيين، في منطقة «سانتا روزا دي ليما»، وأطلق المسلحون الرجل النار على السيارة عدة مرات، ما أسفر عن مقتل «مونتيرو» و«كونتريراس».

بدورها، أعربت مؤسسة حرية الصحافة عن رفضها وأسفها لمقتل الصحفيين، مطالبة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» السلطات الكولومبية، بالتحقيق في القضية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، تحقق السلطات الكولومبية، في عدة أسباب، في الحادث من بينها الانتقام من عمل الصحفيين، كما لا تستبعد السلطات السرقة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تعتقد أن إطلاق النار قد يكون نتج عن خلاف أو شجار في الكرنفال.

وفي سياق متصل، أعرب عضو الكونجرس الكولومبي، السناتور أليريو باريرا عن أسفه لوفاة الصحفيين على يد قتلة مأجورين.