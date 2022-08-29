الجيش البريطاني: تعطل حاملة طائرات متجهة إلى أمريكا.. وجندي يقتل زميله بالخطأ

شهدت بريطانيا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث متعلقة الجيش، كان من أبرزها، تعطل حاملة طائرات جديدة، بعد وقت قصير من مغادرتها سواحل اللاد، متوجهة إلى الولايات المتحدة، فيما لقى جندي مصرعه جراء إصابته بالخطأ بعيار ناري أطلقه زميل له.

وتعطلت حاملة الطائرات البريطانية الجديدة «إتش إم إس برينس أوف ويلز»، بعد وقت قصير من مغادرتها السواحل البريطانية للمشاركة في تدريبات مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح متحدث باسم البحرية البريطانية إن هذه مشكلة ميكانيكية من نوع ما، فيما قالت «سكاي نيوز»، إن حاملة الطائرات «إتش إم إس برينس أوف ويلز» التي تبلغ تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني موجودة بالقرب من «جزيرة وايت»، ويجرى فحصا، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إغراق غرفة محرك السفينة «إتش إم إس برينس أوف ويلز» في 2020

وليست هذه هي الحادثة الأولى مع حاملة الطائرات البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز»، وكانت السفينة في عام 2020، معطلة لمدة 6 أشهر بسبب إغراق غرفة محركها، فيما تم إلغاء رحيل السفينة المخطط إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر إجراء تدريبات.

وفي سياق آخر، قتل جندي بريطاني، أصيب بعيار ناري بالخطأ أطلقه زميل له يعاني من قصر في النظر خلال تدريب روتيني في «ويلز»، بسبب عدم وضع الجندي المتسبب بالحادث عدستيه اللاصقتين على عينيه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مطلق النار ظل في الجيش لمدة 18 شهرا حتى وقوع الحادث

وقالت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، توفي أحد أفراد الكتيبة الأولى للحرس الويلزي،السيرجانت جافين هيلير، البلغ من العمر «35 عاما» في 4 مارس 2021 في سلسلة «جبال كاسل مارتن» بمقاطعة بيمبروكشاير.

وقالت هيئة سلامة الدفاع، في تقرير التحقيق، إن مطلق النار الذي ظل في الجيش لمدة 18 شهرا حتى وقوع الحادث، حاول سابقا الانضمام إلى الجيش ولكن لم يتمكن لاعتباره غير مؤهل بسبب مشكلة في البصر، موضحة أن الحارس استوفى فقط الحد الأدنى من معايير الدخول للجيش عند وضع العدسات التصحيحية.