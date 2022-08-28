أزمة الطاقة تضرب بريطانيا وفرنسا.. خفض التدفئة بالمدارس وزيادة أسعار الكهرباء

انعكست أزمة الطاقة في أوروبا، الناتجة عن العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، على طلاب المدارس في بريطانيا، فلم يتخيل أولياء الطلاب بأن المدارس سوف تتواصل معهم لتخبرهم بتجهيز سترات شتوية لأولادهم للتغلب على برودة الشتاء، وقيام الحكومة بتخفيض درجتين من درجات التدفئة داخل المدارس، بحسب ما نقلته جريدة «الصن» البريطانية.

خفض درجة الحرارة في المدارس

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مديري مدارس، أن المؤسسات التعليمية في بريطانيا قد تخفض درجة الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين للتوفير في التدفئة، لافتة إلى أنها ستطلب من الطلاب ارتداء سترات شتوية للتدفئة عوضًا عن خفض درجة الحرارة داخل المدارس.

وقال مديرو المدارس إنهم نصحوا الآباء لكي يرتدي أطفالهم ملابس أكثر دفئا خلال فترة تشغيل التدفئة، كما أنهم في الوقت نفسه سيعملون على تزويد أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض بالسترات الصوفية مجانا.

الزيادة على طلب الوجبات المجانية

وتوقعت الصحيفة البريطانية، أن يزداد هذا العام إقبال الطلاب على وجبات الإفطار المجانية في المدارس، نتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، من أجل أن تقوم الأسر بتوفير المزيد من الطعام لأطفالهم في المنازل.

في الوقت ذاته أعلنت الحكومة الفرنسية زيادة أسعار الكهرباء في البلاد، وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الحكومة حددت زيادة الأسعار بنسبة 4 في المائة وستستمر هذه الزيادة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، أن الأسر الفرنسية لن تتأثر بهذه الزيادة في أسعار الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كبونات الطاقة أيضًا لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا.

وتأتي هذه الزيادة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن ضمنها تقليل الاعتماد على الغاز الروسي في الدول الأوروبية، والعمل على ترشيد الاستهلاك وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.