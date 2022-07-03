تغيير صورة الملف لـ«قرد».. اختراق حساب الجيش البريطاني عبر تويتر ويوتيوب

في موقف يبدو طريفا وخطيرا في نفس الوقت، تعرض حساب الجيش البريطاني على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» للاختراق وغيَّر المخترقون للحساب صورة الملف الشخصي ووضعوا بدلا منها قرد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية تم اختراق حساب الجيش البريطاني على تويتر وغمره بمحتوى يروج للهدايا والمسابقات للمتابعين للفوز برموز غير قابلة للاستبدال.

اختراق قناة الجيش على يوتيوب

كما تم تغيير اسم حساب وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات، بينما تضمنت صور الملف الشخصي الجديدة قردًا يرتدي وجهًا يشبه رسم باتمان الشرير، بالإضافة إلى روبوت كرتوني.

وحثت المشاركات المنشورة من الحساب المتابعين على الانضمام إلى المسابقات، مع اختيار الفائزين عشوائيًا لتلقي هدايا.

كما تم اختراق قناة British Army على موقع يوتيوب أيضًا واستبدالها بحساب يروج للعديد من مقاطع الفيديو الحية التي تزعم أنها تعرض مقابلة مع مؤسس Tesla Elon Musk حول العملة المشفرة.

الطرف الذي يقف وراء الهجمات الإلكترونية لم يُعرف بعد

ولم يُعرف بعد الطرف الذي يقف وراء الهجمات الإلكترونية، لكن الانتهاك المحرج يثير مخاوف أمنية خطيرة للقوات المسلحة ويوحي بأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى قد تكون في خطر.

وقال متحدث باسم الجيش البريطاني: «نحن على علم بخرق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب ولا يزال التحقيق جاريا».

وأضاف «نحن نأخذ أمن المعلومات على محمل الجد ونعمل على حل المشكلة، حتى يكتمل التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات».