جونسون: بريطانيا ستقف بجانب الشعب الأوكراني مهما طالت المعركة

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، إنَّ بريطانيا ستقف إلى جانب الشعب الأوكراني مهما طالت المعركة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

فضيحة «بارتي جيت»

ويعد «جونسون» الذي انتهت ولايته بعدما قدم استقالته، عل خلفية ثبوت إدانته فيما يعرف إعلاميا بفضيحة بارتي جيت، إذ كسر قواعد التباعد الاجتماعي، التي أقرّتها الحكومة البريطانية للحد من فيروس كورونا المستجد، إذ أقام حفلًا في مقر عمله.

الدعم البريطاني لأوكرانيا

ويعد «جونسون» الذي يتولى تسيير أعمال الحكومة البريطانية لحين اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين في سبتمبر القادم، من أكثر الداعمين لأوكرانيا، في الحرب الروسية ضدها، التي بدأت في فبراير الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.

عيد الاستقلال الأوكراني

وجاءت تصريحات «جونسون» متزامنة مع عيد الاستقلال الأوكراني 31، الذي حذر من خلاله الرئيس الأوكراني من احتمالية تنفيذ روسيا مهام عسكرية ضد بلاده.