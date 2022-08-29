شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بتوصيل الإنترنت فائق السرعة لـ101 فندق

تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف شخص من مختلف دول العالم، بينهم رؤساء وأمراء وملوك دول، في مؤتمر هو الأضخم في تاريخ المدينة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قمة المناخ «COP27» تمثل تحد للإرادة المصرية في الواقع الراهن، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة أن تظهر شرم الشيخ بشكل مختلف تمام للزوار كأول مدينة سياحية خضراء في مصر.

توصيل الإنترنت فائق السرعة للفنادق

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ تشهد إنشاء 31 مشروعا يُفتتح معظمها نهاية سبتمبر المقبل، من بينها الإنترنت فائق السرعة الذي تصل سرعته إلى 500 ميجا بايت.

وأضاف، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بتوصيل كابلات الألياف الضوئية لـ101 فندق، وجرى مد كابلات الفيبر الجديدة إلي كل فنادق شرم الشيخ تقريبا، والفندق يقوم بتوصيل الشبكة الداخلية بمساعدة الشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن جميع الشوارع الرئيسية والأحياء والمناطق السياحية ستكون مزودة بالإنترنت الفائق السرعة بالمجان قبل انعقاد قمة المناخ.

تجهيز قاعة المؤتمرات والمركز الإعلامي

وقال «فودة»، إن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإعداد وتجهيز الاتصالات داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ، وتجربة الإنترنت فائق السرعة داخل القاعات قبل انطلاق القمة في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه يجرى تجهيز أكبر مركز إعلامي للوفود الصحفية المشاركة في تغطية القمة، بنحو 5000 مراسل وصحفي من كل دول العالم، موضحا تزويد المركز بوسائل اتصالات مختلفة لتقديم تغطية إخبارية وصحفية للمؤتمر، حيث يجرى تجهيز 2000 جهاز كمبيوتر وتوفير خطوط تليفونات وشبكة الإنترنت داخل الخيمة المخصصة للصحفيين.