الكهرباء: مشروع خاص لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر تزامنا مع قمة المناخ

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الهيدروجين الأخضر يعد الوقود المستقبلي للعالم، ومصر تعمل على استراتيجية للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة.

الهيدروجين الأخضر مرتبط بالطاقة المتجددة

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الخميس، أن الهيدروجين الأخضر ينتج من التحليل الكهربي للمياه، فالكهرباء عندما تصبح من الطاقات المتجددة تسمى «الهيدروجين الأخضر»، لذلك ترتبط هذه المشروعات بالطاقات المتجددة.

أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الدولة تتجه لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعظيم استخدامه كأحد مصادر الطاقة المتجددة، وجرى توقيع مذكرات تفاهم اليوم مع عدد من الشركات لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر.

التنوع في التعاقد مع الشركات

وتابع«حمزة»: «هناك مشروع خاص لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل مبدئي بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وهناك تنوع في التعاقد مع الشركات في هذا القطاع، وهذا يدل بأنه يوجد تشجيع وبيئة صالحة للغاية».

ولفت إلى وجود مشروع تجريبي لتطوير أحد وحدات الإنتاج في مصر باستخدام 5% من الهيدروجين، وبالتالي يمكن استخدام نسبة من الهيدروجين في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.