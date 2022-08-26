فئات يحق لها المشاركة في قمة المناخ cop27.. أعضاء الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة

71 يوما تفصلنا عن انطلاق قمة المناخ cop27 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، والتي من المتوقع أن يشارك بها 35 ألف شخص ما بين رؤساء دول وحكومات لنحو 154 دولة وخبراء مناخ وعلماء ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء في مجالات البيئة والمناخ لمناقشة 300 موضوع متعلق بالبيئة والطاقة والمناخ والاستدامة والخطر الذي يهدد كوكب الأرض.

من يمكنه المشاركة؟

قال الدكتور عماد عدلي الخبير البيئي، يسمح بحضور المؤتمر في المنطقة الزرقاء لأعضاء دول أطراف اتفاقية المناخ، وأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات ذات الصلة، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الهادفة للربح التي تتمتع بصفة مراقب شريطة أن تكون قد أنهت كافة إجراءات التسجيل لحضور جلسات الاتفاقية، وجميع الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيل، بما في ذلك إصدار شارات للمشاركين المرشحين لحضور الجلسات، وهي تصاريح مؤقتة.

كيف يتم إصدار شارة المؤتمر؟

لإصدار شارة المؤتمر، يجب أن يكون جميع المشاركين مسجلين عند الوصول إلى المنطقة الزرقاء المقامة على مساحة 1500 متر مربع بقاعة مؤتمرات مدينة شرم الشيخ.

حيث سيطلب من المشاركين عند حضورهم الأول، التوجه إلى مكتب التسجيل لاستلام شاراتهم للوصول إلى المبنى المقام به الجلسات وورش العمل، ويجب على المندوبين تقديم خطاب إقرار من نظام التسجيل عبر الإنترنت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مطبوعًا أو على جهاز محمول، ووثيقة الهوية التي تم إدخالها أثناء التسجيل عبر الإنترنت، مثل جواز سفر «ساري المفعول» أو بطاقة هوية معتمدة على المستوى الوطني لإصدار الشارة.

اما فيما يخص الزيارات اللاحقة إلى المكان، فيمكن للمشاركين بمجرد الحصول على شارتهم الوصول إلى المكان مباشرة من خلال الأمن، دون التوقف عند مكتب التسجيل.