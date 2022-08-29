سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات بسوق العملات في البنوك المصرية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، ومن بين هذه العملات التي يحرص المواطنين على مراقبة تحركاتها الجنيه الاسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، التي جاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 22.29 جنيه للشراء، و22.56 جنيه أيضًا للبيع.

- بنك مصر

فيما بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر اليوم،22.29 جنيه للشراء مقابل 22.56 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.28 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي

يسجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، إلى نحو 22.31 جنيه للشراء مقابل 22.58 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.31 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم22.47 جنيه للشراء مقابل 22.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني- كريدي أجريكول

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريد أجريكول 22.47 جنيه للشراء مقابل 22.87 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 22.48 جنيه للشراء مقابل 22.58 جنيه للبيع.