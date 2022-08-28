سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في البنوك المصرية

أغلق سوق العملات في البنوك المصرية تداولات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، ومن بين هذه العملات التي يحرص المواطنين على مراقبة تحركاتها الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، التي جاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 28 أغسطس 62.41 جنيه للشراء، و62.41 جنيه أيضًا للبيع.

- بنك مصر

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 60.06 جنيه للشراء مقابل 62.39 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.49 جنيه للشراء و62.46 جنيه للبيع.

-البنك التجاري الدولي

يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، إلى نحو 60.43 جنيه للشراء مقابل 62.48 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي داخل بنك المصرف المتحد 58.06 جنيه للشراء و62.46 جنيه للبيع.

- بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان اليوم 59.85 جنيه للشراء مقابل 62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

- كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريد أجريكول 59.87 جنيه للشراء مقابل 63.95 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 62.20 جنيه للشراء مقابل 62.47 جنيه للبيع.