باحثة: «حياة كريمة» أنهت أبرز أسباب التسرب من التعليم ببناء مدارس جديدة

قالت الدكتورة إسراء علي باحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أسبابا كثيرة لتراجع نسب التسرب من التعليم في مصر، مشيرةً إلى أن مصر نجحت في مواجهة هذه الظاهرة على مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة في المرحلة الابتدائية، لافتة إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» القضاء على أبرز أسباب تلك الظاهرة.

وأضافت إسراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصد 10 أسباب للتسرب من التعليم بشكل عام، وكان السبب الرئيس هو تفشي ظاهرة الزواج المبكر».

أسباب التسرب من التعليم

أوضحت الباحثة، أن هناك أسبابا أخرى للتعليم، الأول عزوف الطالب عن المدرسة والثاني عدم رغبة أولياء الأمور في ذلك، ويمكن أن يرجع هذا السبب إلى عوامل اقتصادية، مشيرةً إلى أن نسب التسرب المرتفعة كانت في المراحل العليا، وليس المراحل الدنيا، السبب الثالث وفاة أحد الوالدين، والسبب الرابع انفصال الوالدين، والسبب الخامس الإعاقة، والسبب السادس صعوبة الوصول إلى المدرسة.

حياة كريمة تفتت أسباب تسرب التعليم

وتابعت الدكتورة إسراء علي: «نسب التسرب كانت مرتفعة في بعض المحافظات وليس كلها، وإذا قارنا نسب التسرب بالكثافات السكانية سنجدها قليلة، وأعلى محافظة سجلت نسب تسرب كبيرة على مدار الأعوام الماضية، كانت محافظة مطروح في المرحلتين الابتدائية والإعدادية».

أشارت إلى أن الحضر والريف لم يتاثرا بنسب التسرب من التعليم، لأن المشروع القومي حياة كريمة أصبح قادرا على تفتيت أي جزء يخص حرمان الطلاب من المدارس، حيث تحصر المناطق المحرومة من المدارس وتفتح مدارس جديدة في جميع قرى مصر الأكثر احتياجا.