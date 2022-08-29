قوافل حياة كريمة الطبية بالوادي الجديد والفيوم.. كشف وعلاج مجاني لـ681 مواطنا

أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اهتماما خاصا بقطاع الصحة، إذ ظهر ذلك من خلال توجيه القوافل الطبية للقرى المدرجة ضمن المبادرة، خاصة في القرى النائية والمحافظات الحدودية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين، إذ تتضمن القوافل عددا كبيرا من التخصصات، فضلا عن إجراء الأشعة والتحاليل المطلوبة، وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة، تحول الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي إلى أقرب مستشفى، للعرض على المجالس الطبية، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

فحص 450 مواطنا في الوادي الجديد

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية في محافظة الوادي الجديد، بقرية الخير والنماء في مركز الفرافرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمت 6 تخصصات طبية، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في القطاعات كافة، مشيرة إلى توقيع الكشف الطبي على 450 مواطنا ضمن أعمال القافلة، وتحويل 29 حالة للكشف في المستشفى.

مشروع تنموي وقافلة طبية بالمنوفية

أعلنت «حياة كريمة» تقديم الخدمة الطبية التي شملت الكشف والعلاج المجاني لـ231 مواطنا ضمن أعمال قافلة طبية بقرية منشأة دملو بمركز قويسنا، تضمنت 3 تخصصات، فضلا عن حضور 350 مواطن للمشروع التنموي للريف المصري بالقرية، بالتعاون مع جامعة السادات.