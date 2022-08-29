عاجل.. الحكومة تنفي تغليظ عقوبة تسمية المواليد بأسماء معينة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد عن إصدار الحكومة لقرار رسمي يُغلظ العقوبة على أسماء مواليد بعينها.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تنويه صادر عنه بشأن ما يتردد في هذا الصدد على اعتباره «شائعات»، موضحاً أنَّ الحكومة لم تصدر قرارًا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لم يتمّ إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

ضوابط تنظم اختيار أسماء المواليد الجدد

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، إذ نصت المادة 21 من القانون على أنَّه «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية»، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

الحكومة تناشد المواطنين عدم الانسياق للشائعات

وناشدت الحكومة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، داعية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وذكرت أنَّه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).