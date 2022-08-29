الاحتلال يفسد فرحة عروس فلسطينية ويعتقلها بفستان الزفاف: «العريس هرب» (فيديو)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عروس فلسطينية، يوم زفافها مرتدية الفستان الأبيض، في بلدة عرابة العربية بالخط الأخضر، بعد أن أطلقت قنابل الغاز على موكب عرسها لتفريق الأهالي، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عروسا فلسطينية يوم زفافها

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد للقطات فيديو حزينة تظهر بشاعة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أوقف عروس للاستجواب خلال زفافها وهي ترتدي فستانًا أبيض احتفالا بيوم زواجها في بلدة عرابة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، طلبت قوات الاحتلال استجواب العريس وخروجه من المنطقة خلال الأيام الماضية، وعند وصول قولت الاحتلال مكان الاحتفال، هرب العريس، وجرى استجواب العروس واعتقالها وهي مرتدية الفستان الأبيض.

بفستان زفافها ... الاحتلال الصهيوني يعتقل عروسا فلسطينية يوم زفافها !!!!!

أين أصحاب الشوارب الكثيفة؟

بل أين النسويات الحريصات على حقوق المرأة؟

أين أصحاب التطبيع مع المحتلين؟

اللهم إنا نبرأ اليك من كل هذا الهوان.

اللهم نصرا وفتحا تقر به صدور قوم يدعونك سبحانك ليل نهار.

اللهم ٱمين. pic.twitter.com/HgLgQP6Xhe — Hazem Khalil (@HazemKhaleel) August 29, 2022

عريس يهرب يوم زفافه بسبب قوات الاحتلال

وغردت الناشطة الفلسطينية، كاتيا ناصر، حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، مشهد لمقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال العروس يوم زفافها، قائلة «أعداء الفرح والحياة وكل شيء حي! الاحتلال يختطف عروسا من موكب عرسها في عرابة البطوف بأرضنا المحتلة - 48، ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز»، وأعربت عن حزنها، قائلة: «كنت مقهورة حتى شفت العروس ماشية مش فارقة معها أن تعتقلها شرطة الاحتلال جدعة يا بنت شعب الأحرار».