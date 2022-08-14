قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل منفذ هجوم القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منفذ عملية إطلاق النار، التي وقعت في 3 أماكن متفرقة، في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، «حي سلوان» الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، بحثا عن منفذ حادث إطلاق النار، فيما قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مرابطة مقدسية تدعى أسماء الشيوخي ونجلها الأسير المحرر كريم الشيوخي من «سلوان» جنوب «المسجد الأقصى المبارك»، كما اعتقلت شابا يدعى ماهر سرحان، نجل الشهيد سامر سرحان خلال اقتحام بلدة سلوان.

جراء إصابته برصاص الاحتلال.. طفل فلسطيني يفقد عينه اليمني بالكامل

وفي وقت سابق، فقد طفل فلسطيني، يدعى زياد محمد أبو عياش، يبلغ من العمر «15 عامًا» من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، عينه اليمنى بالكامل، على إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق آخر، نشر المغني الأمريكي من أصول يهودية، ديفيد روفيكس، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أغنية بعنوان «حطموا مصانع البيت»، للمطالبة بإغلاق مصانع شركة «البيت» الإسرائيلية المعنية بإنتاج سلاح وتكنولوجيا اعتمد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.