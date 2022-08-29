السياحة تشارك في ورشة عمل عن تركيب محطات طاقة شمسية صغيرة بشرم الشيخ

شاركت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس، في ورشة العمل الثانية التي نظمها المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة «Egypt- PV» بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والبيئة، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «معاً لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ»، التي تهدف إلى تحفيز المنشآت الفندقية بالمدينة على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة لإنتاج الكهرباء على أسطحها وعرض طرق التمويل البديلة لنظم الخلايا الشمسية بها من خلال اتفاقية شراء الطاقة «PPA».

مؤتمر المناخ

جاء ذلك في ضوء استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

حضرت الورشة ممثلة عن وزارة السياحة والآثار نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، كما شارك في الورشة المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارات البيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، ومحافظة جنوب سيناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مبادرة تحفيز المنشآت الفندقية

وأوضحت نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة أن مبادرة تحفيز المنشآت الفندقية بالمدينة على تركيب أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة لإنتاج الكهرباء على أسطحها هى ثمرة التعاون بين المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt- PV، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارتي السياحة والآثار والبيئة.

وأضافت أنَّ تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي يتبناها مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في ضوء استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر COP27، وسعى الدولة المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلي نموذج متكامل لمدينة خضراء صديقة للبيئة مستدامة.

وتمّ تنظيم الورشة الأولى في فبراير الماضي من أجل وضع آلية ونشر الوعي نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالمدينة، وكذلك تحفيز المنشآت الفندقية بها إلي التحول لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة وتركيب محطات للطاقة الشمسية الصغيرة على أسطحها.

وأثمرت الورشة الأولى عن تشجيع عدد من المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بالبدء في تنفيذ محطات للطاقة الشمسية فوق أسطحها، حيث تم تركيب 8 محطات بإجمالي قدرات 1.8 ميجا وات وإجمالي الطاقة المتوقع إنتاجها سنوياً 2088 ميجا وات في الساعة وإجمالي الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 1300 طن سنوياً.

واستكمالاً لورشة العمل الأولي تقوم الورشة الثانية بعرض طرق التمويل البديلة لنظم الخلايا الشمسية بالفنادق من خلال اتفاقية شراء الطاقة PPA.

التحول للطاقة الخضراء

وخلال الورشة، ألقت مستشار وزير السياحة والآثار كلمة أكّدت خلالها أهمية التحول للطاقة الخضراء دعماً لمبادئ السياحة المستدامة وذلك في إطار استعدادات القطاع السياحي بأكمله وخاصة المنشآت الفندقية للتحول إلى الأخضر استعدادا لمؤتمر COP27، مؤكّدة أهمية التحول للطاقة الخضراء.

ومن جهته، أكّد المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أهمية التحول الأخضر في جميع المجالات، مشددًا على ضرورة دعم قطاع الفنادق من خلال برنامج نظم الخلايا الشمسية بالفنادق لتحفيزه على التحول الأخضر.

ومن جانبه، أوضح أليساندرو فراكاسيتي أن الهدف ليس مجرد التطلع لأن تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء فقط وأنما أن تكون أكثر وجهة سياحية خضراء على مستوى العالم.

وخلال ورشة العمل، تمّ عرض قصص نجاح الفنادق التي ركبت محطات الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ منذ شهر فبراير 2022 وحتى الآن، كما أعلنت الدكتورة هند فروح عن 10 منح جديدة للفنادق لتمويل محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، إضافة إلى تمويل بعض الشركات التي تقوم بتمويل نظام شراء الطاقة PPA لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة باستعراض العروض الفنية التي تقدمها للفنادق في هذا الشأن.

وعلى هامش ورشة العمل تمّ افتتاح عدد من الفنادق التي ركبت محطات الطاقة الشمسية.