وزير السياحة: التزام كافة المنشآت الفندقية بضوابط التشغيل وجودة الخدمات

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا، مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال الخاصة بالتجهيزات والاستعدادات السياحية في هذا الشأن.

التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بضوابط التشغيل

واستهل الوزير الاجتماع بالإشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة للخروج بالمؤتمر بالشكل الأمثل، مع ضرورة التأكيد على دور الوزارة كمحفز ورقيب ومنظم لصناعة السياحة والتأكد من التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بضوابط التشغيل وبمستوى جودة الخدمات المقدمة بها، وذلك حفاظا على سمعة مصر السياحية ومكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبرى، وتحقيقا للمصلحة العامة، لاسيما في ظل أهمية صناعة السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.

المرور على 74 منشأة فندقية

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر مستجدات أعمال اللجنة الدائمة المتواجدة بصفة دائمة بمدينة شرم الشيخ، والتي تتولى أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية، وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر للمؤتمر، إذ قامت بالمرور على 74 منشأة فندقية، ما يعادل حوالي 50% من المنشآت الفندقية بالمدينة وذلك لمراجعة مدى التزام هذه المنشآت بالمستوى السياحي والصحي، بالإضافة إلى مراجعة محطات التحلية والمعالجة وغيرها، واستعراض عدد من الفعاليات التي تنظمها الوزارة خلال أيام المؤتمر.

شارك في حضور اجتماع اليوم رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ورئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP 27، شكلت في شهر ديسمبر الماضي بقرار وزاري رقم 319 لسنة 2021، وجاءت هذه اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومستشاري الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، والسياحة المستدامة، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وعضوين من المكتب الفني للوزير.