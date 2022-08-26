وزارة السياحة: المطاعم تنفذ خطة ترشيد الكهرباء لتحقيق مزيد من الأرباح

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، إن المنشآت السياحية تٌطبق بشكل تلقائي خطة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية لافتا إلى أن إجراءات ترشيد الكهرباء تتمثل في استخدام غالبية المطاعم للمبات الموفرة للطاقة، فضلا عن غلق أجهزة التكييف بشكل جزئي داخل صالة الطعام الموجودة بالمطعم حال عدم وجود رواد إضافة إلى تخفيف الإضاءة.

ترشيد الكهرباء

وأضاف حسن لـ «الوطن»، أن من ضمن إجراءات ترشيد الكهرباء هي فترة غلق المطاعم والتي يتم خلالها إطفاء أجهزة التكييف والإضاءة بشكل كامل، لافتا إلى أن المطاعم لجأت إلى تقليل استخدام الطاقة الكهربائية لسببين الأول هو ترشيد استهلاك الكهرباء والثاني، تقليل المصروفات.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار إلى أن كافة المنشآت والمطاعم السياحية تٌطبق حاليا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا تتمثل في ارتداء العاملين بالمطاعم للكمامة طوال فترة عملهم، فضلا عن المحافظة على إجراءات التباعد المقررة حيث أن المنشآت والمطاعم السياحية تستقبل الرواد وفقا للسعة الاستيعابية الكاملة.

قياس درجات الحرارة

وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة أن الإجراءات الوقائية التي تطبقها المطاعم حاليا تتمثل ايضا في قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمطاعم وايضا للرواد، فضلا عن التعقيم الدوري للمنشآت السياحية وتوفير ادوات التطهير والمعقمات بكثرة داخل المنشآت والمطاعم السياحية، موضحا أن كافة المنشآت السياحية تطبق تلك الإجراءات بالتزام تام.

يشار إلى أن المطاعم والكافيتريات السياحية تعمل حاليا وفقا لتوقيتات عمل المنشآت السياحية خلال الصيف بحيث تفتح أبوابها في الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 من صباح اليوم التالي، كما تستقبل الرواد بنسبة 100% من سعتها الاستيعابية.