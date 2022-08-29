كلمات نادين الراسي قبل قداس صلاة الجنازة على شقيقها الراحل: «لازم أخد حقه»

دخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في حالة بكاء شديدة، قبل قداس صلاة الجنازة على شقيقها الراحل جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي في حادث سير.

نادين الراسي تتحدث عن شقيقها

وقالت نادين الراسي بصوت مرتفع خلال فيديو نشرته مجلة الجرس اللبنانية: «في ناس ماتت بنفس طريقة جورج وادخلوا على تويتر شوفوهم، ووزير الشئون وضع حواجز حمراء بعد الحادث، لو جورج اتوفى بالكهرباء ما كنت اتكلمت، لكنه توفي على الطريق، ولازم أخد حقي».

وفاة جورج الراسي

رحل جورج الراسي أثناء عودته إلى لبنان بعد إحياء حفلًا غنائيًا ناجح على الحدود السورية اللبنانية وأثناء طريقه اصطدم بحاجز خرساني كبير بشكل قوي، وهو الأمر الذي تسبب في وفاته على الفور ووفاة مديرة اعماله والتي تركت 3 أطفال.

تأخر وصول جثمان جورج الراسي

وتأخر وصول جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، على الرغم من بدء مراسم تجهيز كنسية القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، لاستقبال جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، لأداء قداس صلاة الجنازة عليه.