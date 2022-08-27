الفنان اللبناني جورج الراسي في آخر حوار قبل رحيله: مصر زادتني قوة وشهرة

تحدث الفنان اللبناني جورج الراسي، عن نجله الوحيد «جو» البالغ من العمر 8 سنوات، وذلك في لقائه الإعلامي الأخير الذي أجراه قبل ساعات من وفاته، قبل الحفل الغنائي الذي أحياه في العاصمة السورية مساء أمس، قائلا إنه يرفض دخوله عالم الفن بالرغم من امتلاكه صوت جميل، على حد تعبيره.

كشف جورج الراسي في حواره مع «نينار أف أم» السورية، أنه يستعد لتقديم أغنية باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما ينوي لتصويرها على طريقة الـ«فيديو كليب»، قائلا: «الأغنية المصرية هي جواز سفر لأي فنان، ولم تكن الأغنية الأولى التي أقدمها باللهجة المصرية فقدمت من قبل أغنية (سهر الليل)».

جورج الراسي: الأغاني المصرية ساعدتني مهنيًا

وأضاف «الراسي»: «مصر باب كبير وعظيم لكل الفنانين العرب، وليس هناك فنان من أي جنسية يستطيع تحقيق النجاح إلا بمروره على مصر، فهي أم الفن وأم الدنيا، والأغاني التي قدمتها لمصر هي التي زادتني قوة وشهرة على الصعيد الفني، ومهما قدمت لها فأنا مقصر».

جورج الراسي: لا أتعامل مع الفن باعتباره «بيزنس»

وعن غيابه الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية، أوضح الفنان الراحل في حواره: «أحاول تقديم فن أرضي به نفسي وجمهوري ولا أتعامل مع الفن باعتباره بيزنس فقط، أنا لست ضد ذلك ولكن ضد أن يكون ذلك على حساب الفنان نفسه».

وقال جورج الراسي، عن الحفل الأخير الذي تواجد في سوريا لإحيائه وجاء قبل ساعات من رحيله: «جيت بلدي سوريا والمشوار بيتنسي بمجرد مقابلة الأصحاب والأحباب، بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، اليوم نتحدى الظروف حتى نقدم سهرة حلوة وممتعة».

رحل الفنان جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ39 عاما، متأثرا بحادث اصطدام سيارته بحاجز أسمنتي على الطريق الحدودي السوري اللبناني، حيث كان عائدا برفقة مديرة أعماله من دمشق بعد إحياء حفل غنائي.