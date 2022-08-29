السيطرة على حريق هائل في مخزن قطن بحلوان.. اختناقات وتحقيق فوري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن تابع لمصنع قطن بمنطقة عرب راشد القديمة بحلوان، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بلاغ بحريق هائل

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود إشارة من قوات الحماية المدنية، عن نشوب حريق هائل داخل مخزن تابع لمصنع قطن بمنطقة عرب راشد القديمة بحلوان، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بإختناق، دون وقوع أي حالات وفاة.

الدفع بـ12 سيارة إطفاء

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحريق مدعومة بعدد 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، فضلا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق.

إجراءات السلامة أثناء الحريق

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية السابق، إنه لا بد من اتخاذ إجراء أولى فور حدوث حريق، وهو إخلاء المكان من الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز، وإخراج الأشخاص من المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء.

وأضاف عبدالقادر، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة التعرض للدخان يتم النوم على الأرض لتفادي استنشاق الدخان، لأن خطر الدخان الناتج عن الحريق أخطر بكثير من خطر النار نفسها، مؤكدا ضرورة وضع الأوراق المهمة حين حدوث حريق داخل علب مصنوعة من الصاج لتفادي احتراقها.