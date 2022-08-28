السيطرة على حريق بسيارة ملاكي ودراجة بخارية في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية في المنيا، مساء اليوم الأحد، على حريق هائل اندلع بسيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام ورشة مغلقة في أحد الشوارع الرئيسية بمركز ديرمواس بجنوب المحافظة، دون وفيات أو إصابات بشرية.

حريق بسيارة ودراجة بخارية في مدينة ديرمواس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن نشوب حريق بسيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام ورشة مغلقة بمدينة ديرمواس.

لا إصابات بشرية

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائي وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع الحريق بسيارة ودراجة بخارية دون لوحات معدنية، وذلك أمام ورشة ميكانيكا مغلقة بمدينة ديرمواس، مما أسفر عن احتراق السيارة والدراجة البخارية بالكامل دون إصابات بشرية أو وفيات.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات ورجحت التحريات الأولية حدوث الحريق بسبب شرز بالسيارة أو الدراجة البخارية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وكانت قوات الحماية المدينة قد سيطرت صباح اليوم على حريق بمحل بقالة بقرية أتليدم بمركز أبوقرقاص أسفر عن خسائر مادية محدودة دون إصابات أو وفيات، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن الحريق نشب خارج المحل إثر وجود مخلفات وقمامة ملقاة أمامه ثم امتدت النيران للداخل بسبب عقب سيجارة مشتعل.