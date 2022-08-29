الحماية المدنية تسيطر على حريق في مزرعة مواشي بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق محدود نشب في مزرعة مواشي بإحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث جرى إخماد النيران قبل أن تنتشر في باقي المزرعة وتمتد للمنازل المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما يجرى الآن حصر الخسائر جراء الحريق، والتأكد من احتراق ماشية في الحريق من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد عمر محمد عبد المنعم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية قوتة بنطاق المركز، بنشوب حريق داخل مزرعة ماشية.

السيطرة على الحريق

وانتقل على الفور، المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، وقوات وسيارات الإطفاء إلى مكان نشوب حريق بمزرعة مواشي، حيث جرى إخماد النيران قبل أن تلتهم باقي المزرعة، أو تمتد للمنازل المجاورة، دون وقوع أية إصابات، فيما لم يتم تحديد أسباب الحريق، أو خسائر الماشية حتى الآن.

تحديد أسباب الحريق

وانتقل المعمل الجنائي، إلى مكان حريق مزرعة يوسف الصديق، للمعاينة وتحديد أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية ونشوب الحريق بفعل فاعل، أم أنّه نشب لأسباب أخرى بسبب قضاء وقدر.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، فيما يجرى الآن حصر الخسائر بين الماشية التي كانت داخل المزرعة، جراء الحريق.