إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر اندلاع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

تفاصيل حريق الهانوفيل

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار في شارع القويري بالهانوفيل وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ غرب الإسكندرية، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.

التهام النيران لمحتويات الشقة

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.