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الخميس.. محمد عبد الرحمن ضيف «معكم منى الشاذلي»

كتب:

الوطن
01:19 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
الخميس.. محمد عبد الرحمن ضيف «معكم منى الشاذلي»

يحل الفنان محمد عبد الرحمن ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث «عبد الرحمن» خلال الحلقة، عن كواليس أزمته الصحية مؤخرًا، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، وكيف أن التدخين كاد يودي بحياته، والشائعات التي طالته خلال تلك الفترة. كما يتحدث عن الجانب الكوميدي والطريف في تلك الأزمة الصعبة، والموقف الكوميدي الذي حدث معه قبل دخوله غرفة العمليات، بسبب أحد المرضى الموجودين.

على صعيد آخر، يتحدث محمد عبد الرحمن عن أعماله الفنية الأخيرة، ويكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «الدعوة عامة»، وأبرز المواقف التي جمعته مع أبطال العمل.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، فرقة الأنامل الصغيرة، والمايسترو د. راجي المقدم، ليقدموا عددًا من الأغاني المشهورة، منها «معانا ريال»، وتتر مسلسل «بكيزة وزغلول»، و«بيلاتشاو» وغيرها من الأغنيات.

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