روبي تشعل ستوديو «معكم» منى الشاذلي بأغنية «نمت ننة» (فيديو)

أشعلت الفنان روبي ستوديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عقب دخولها، وغنائها أغنيتها الجديدة «نمت ننه»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

الجمهور يتفاعل مع روبي

شاركت الفنانة روبي في فقرة «كلمة في أغنية» خلال استضافتها في البرنامج، وهي عبارة عن غناء أغنية تظهر إحدى كلماتها على شاشة البرنامج، كانت الكلمة الأولى «دلع»، فغنت أغنية «طالعة في دماغي» لبهاء سلطان وألحان عزيز الشافعي.

وظهرت بعد ذلك كلمة «بحر» فغنت الأغنية الشعبية «عايم في بحر الغدر»، ثم كلمة «جاني» فغنت أغنيتها «جاني بهداوة» وتفاعل معها الجمهور، وظهرت كلمة «سينييه» فغنت أغنية «عيش بشوقك» للفنان تامر حسني.

أغنية «نمت ننه»

يذكر أن روبي، كانت طرحت مؤخرا أغنية بعنوان نمت ننة، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبلغت نسبة مشاهدتها حتى الآن 8 ملايين مشاهدة، وتعاونت فيها مع الشاعر عزيز الشافعي، الذي كتب كلماتها ولحنها، من توزيع توما، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.