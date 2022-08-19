أهم تصريحات هدى المفتي في برنامج معكم منى الشاذلي عن الحب والارتباط

تصدرت الفنانة هدى المفتي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي الذي يعرض على شاشة قناة CBC، وتداول قطاع عريض من جمهورها ومتابعيها، التصريحات التي أدلت بها عن حياتها الفنية عمومًا وحياتها العاطفية بشكل خاص.

وحققت هدى المفتي في موسم عيد الأضحى 2022 نجاحًا كبيرًا، لظهورها في ثلاثة أفلام مع عدد كبير من النجوم، أبرزها مشاركتها بشخصية الراقصة نرجس في فيلم كيرة والجن مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وشخصية غالية في فيلم عمهم مع محمد عادل إمام، وشخصية ياسمين في فيلم بحبك مع تامر حسني وهنا الزاهد.

تصريحات هدى المفتي في برنامج معكم منى الشاذلي

وترصد «الوطن» أبرز التصريحات التي جاءت في برنامج معكم منى الشاذلي على لسان الفنانة هدى المفتي، وتصدرت «تريند» السوشيال ميديا من خلالها، وذلك في السطور التالية

- أرفض التدخل في حياتي الشخصية وأكره الأسئلة المزعجة عن حياتي.

- فكرت في الابتعاد عن التمثيل بسبب مضايقات السوشيال ميديا.

- غير مرتبطة عاطفيًا في الوقت الحالي.

- كان هناك حب من طرف واحد في فترة من الفترات، سواء حبيت من طرف واحد، أو اتحبيت من طرف واحد كذلك.

- لا يوجد مواصفات محددة لـ فتى أحلامي.

- آخر ما يهمني في الرجل هو طريقة ملابسه أو مظهره وشكله، الأهم الروح والأخلاق.

- أنا رومانسية وحساسة جدًا.

- أحب الشخص بعيوبه كما هي، ولكن أرفض أن ينتقدني بطريقة بها تكسير فيّ.

- لا أحب الرجل الذي يُعجب بأي امرأة.