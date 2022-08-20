علي الطيب يوجه رسالة للفنان محمد عبد الرحمن: حمدا لله على سلامتك

حرص الفنان علي الطيب على حضور العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة للفنان محمد عبد الرحمن توتا، وأحمد الفيشاوي، والذي تم إقامته مساء يوم الأربعاء الماضي في أحد سينمات المولات التجارية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال الفنان علي الطيب بأنه سعيد للغاية بعودة الفنان محمد عبد الرحمن توتا مرة أخرى وشفائه بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، وأنه كان قلق عليه للغاية معبرا بقوله: «الحمدلله إنه بقى كويس.. بقول له حمدلله على سلامتك ياحبيبي».

علي الطيب يوجه رسالة لمحمد عبد الرحمن توتا

وتابع الطيب قائلا: «محمد عبد الرحمن من أكتر الفنانين اللي بيضحكوني وأنا بحبه جدا علشان كدا كنت حريص أكون موجود في العرض الخاص علشان أبارك له وأبارك لكل صناع العمل».

وحول تعليقه على الفيلم بعد مشاهدته له، أضاف: «هو عمل مميز يناقش قضية اجتماعية مهمة للغاية قدمها صناع العمل بالكامل».

تفاصيل فيلم الدعوة عامة

يذكر أن فيلم الدعوة عامة هو بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر ودينا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.

وكان قد احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص له مساء يوم الأربعاء الماضي، تزامنا مع عرضه في جميع دور العرض، وحضر العرض كل صناع العمل باستثناء أحمد الفيشاوي وسوسن بدر ودينا، كما حضر عدد من الضيوف لتهنئة صناع العمل منهم محمد علاء وأسما شريف منير ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني وتامر فرج ومروة الأزلي وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفنان محمد عبد الرحمن توتا قد تعرض لأزمة صحية مؤخرا وخضع لعملية جراحية في القلب بشكل مفاجئ.