«معيط»: صندوق النقد الدولي لم يطالب بإلغاء المبادرات المجتمعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ صندوق النقد الدولي لم يطلب إلغاء المبادرات التي تدعمها البنوك المحلية: «القرار حق أصيل للدولة المصرية ولا يملك الصندوق إملاء ذلك علينا، وكل مطالب الصندوق تدور حول آلية تنفيذ تلك المبادرات، وقيمة القرض لم تحدد بعد».

وتابع وزير المالية في تصريحاته لـ«الوطن»: «أقول لخبراء السوشيال ميديا أنتم لا تعرفون شيئًا عن سير المفاوضات مع الصندوق، فعن ماذا تتحدثون؟».

مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي

يذكر أن وزير المالية قال في مؤتمر صحفي: «ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2022، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة»، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي.

إيرادات الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٢/٢٠٢١

وأوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.