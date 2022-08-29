غرفة السياحة: السعوديون أكثر السياح العرب زيارةً لمصر منذ بداية 2022

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السعودية جاءت في المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن الإمارات وليبيا احتلتا المركزين الثاني والثالث عربيا في إرسال السياح إلى المقصد السياحي المصري خلال تلك الفترة، موضحا أن تلك الإحصاءات جاءت وفقا لحجوزات الفنادق منذ بداية العام الحالي.

فنادق العاصمة المصرية

وأضاف لـ«الوطن»، أن فنادق العاصمة المصرية القاهرة كانت أكثر الفنادق التى زارها السياح العرب خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، تلتها فنادق شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، موضحا أن الموسم السياحي الصيفي الحالي شهد تدفقات سياحية كبيرة إلى فنادق الساحل الشمالي لاسيما، السياح الإماراتيين ما جعل متوسط نسب الإشغال بها تتخطى 90% خلال أشهر الصيف.

أعداد السياح العرب خلال عام 2022

وأشار إلى أنه وفقًا للتدفقات السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية العام الحالي، فإن أعداد السياح العرب بنهاية عام 2022 قد يتخطى حاجز 2 مليون سائح وهو عدد جيد إذا ما قورن بأعداد السياح العرب الذين زاروا مصر سنويا خلال الـ 3 أعوام الماضية، مشددا على أنه بمزيد من التسهيلات فى الإجراءات مع تجويد الخدمة المقدمة للسياح يمكن مضاعفة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال السنوات المقبلة.

بدء العام الدراسى بالدول العربية منتصف الشهر المقبل

وأكد رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستبدأ في التراجع منتصف الشهر المقبل وذلك بسبب بدء العام الدراسي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الشتاء ولاسيما فى فترات الإجازات «معقولة».