غرفة السياحة: إشغالات فنادق الساحل الشمالي بنسبة 100% حتى نهاية أغسطس

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي خلال إجازات عيد الأضحى المبارك بلغت نحو 100%، لافتًا إلى أن تلك النسبة ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

السياح العرب «كلمة السر»

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أن غالبية المتواجدين بالمنتجعات السياحية بالساحل الشمالى حاليًا هم من السياح العرب لاسيما من السعوديين والإماراتيين، فضلًا عن أعداد جيدة من المواطنين المصريين.

وتابع رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة أن قلة أعداد الغرف الفندقية الموجودة بمنطقة الساحل الشمالي كانت أحد الأسباب الرئيسية في وصول نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية إلى نحو 100% خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

فنادق القاهرة

وأشار إلى أن السياحة العربية كان لها أكبر الأثر في ارتفاع نسب الإشغال الفندقي في جميع المدن السياحية خلال العيد لاسيما في القاهرة الكبرى التي سجلت متوسط نسب إشغال بلغ نحو 90%، موضحًا أن تأثير السياح العرب على إشغالات فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال إجازات عيد الأضحى كان أقل حيث لم تكن أعداد السياح العرب الوافدين اليها بالنسب المأمولة.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر ستستمر بمعدلات جيدة حتى إنتهاء الموسم الصيفى الجارى فى 30 سبتمبر المقبل ،مشددا على ضرورة قيام المنشآت الفندقية بتجويد الخدمات المقدمة للسائح العربى حتى تضمن تكرار زيارته لمصر خلال الشهور المقبلة ،فضلا عن عدم قيامها برفع أسعار الغرف الفندقية بصورة مبالغة فيها.

وكان على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» إن نسب الإشغال بالمطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية بغالبية المدن المصرية ارتفعت بنسب كبيرة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، عدا المطاعم السياحية بمدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان التي تأثرت بارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الفترة من العام.