الإعدام لتشكيل عصابي قتل شخصا بغرض السرقة في مدينة 6 أكتوبر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، 5 متهمين لهم معلومات جنائية، بالإعدام شنقًا لـ4 منهم، والسجن المؤبد لآخر، وذلك لإدانتهم بقتل أحد الأشخاص «عميل بنك شهير» لسرقته، كما شرعوا في قتل آخر.

سرقة العملاء

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين جميعًا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم وخصصوا نشاطهم في استهداف عملاء البنوك بمنطقة أكتوبر بدائرة محافظة الجيزة، وعقدوا العزم على سرقة العملاء وقتل أي شخص يعترض طريقهم.

خطة لسرقة المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين في يوم الواقعة وضعوا خطة تتبع أحد الأشخاص «عميل شهير» بمنطقة السادس من أكتوبر، والانقضاض عليه لسرقته بالإكراه، وحينما اعترض على سرقتهم له سددوا له عدة طعنات أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

تتبع المجني عليه

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين الـ5 جميعهم «لهم معلومات جنائية»، خصصوا نشاطهم في وقائع السرقة بالإكراه، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية «رشاشات»، وتتبعوا خط سير المجني عليه عقب خروجه من البنك واعترضوا طريقة مرغمين إياه على الوقوف بسيارته، وحينما قاومهم أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية التي أودت بحياته.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهمين أصابوا شخص آخر كان بصحبه المجني عليه بطلقات نارية، ولم يلقى مصرعه وذلك لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تداركه للعلاج.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين ارتكبوا جناية أخرى وهي حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

الرأي القانوني

وقال ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، إن المحكمة عندما تنظر موضوع الدعوى تقيم كافة الأدلة على المتهم من خلال الاستناد إلى العديد من الأدلة الفنية التي تتمثل في تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وروايات المتهمين وما استخلصته النيابة العامة من أدلة اتهام.

وأضاف «ياسر»، أنه يحكم على فاعل جناية عقوبة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.