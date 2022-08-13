التصديق على إعدام 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالعبور

صدقت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، على الحكم بإعدام 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، شنقاً بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إليهم من اتهامات، بدائرة قسم شرطة العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهمين «إسماعيل. إ. أ»، 43 سنة، عامل، و«محمد. س. س»، 45 سنة، عامل و«إعويفي. س. س»، 24 سنة، عامل، حازوا وأحرزوا جوهر مخدر الهيروين والحشيش والآيس، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

ضبط عصابة مخدرات العبور

وكان قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاملين، لممارستهم نشاطاً إجرامياً بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالي.

ضبط 4 كيلوجرامات هيروين مع عصابة العبور

وبفحص المضبوطات من قبل قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية تبين أنها نحو 4 كيلوجرامات من مخدر الهيروين، و2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو لمخدر الآيس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.