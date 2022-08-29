ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر النوافذ

أبلغ أحد المواطنين في دائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، عن سرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من داخل شقته بمدينة بدر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم.

ضبط المتهمين بسرقة شقة بمدينة بدر

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - المسروقات المستولى عليها)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر النوافذ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بالأسلوب ذاته، وأنهم وراء ارتكاب 8 وقائع سرقة أخـرى، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.