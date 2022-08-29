وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% بعد 4 سنوات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة من 6.1% في العام المالي الماضي إلى 4% بعد 4 سنوات في العام المالي 2026-2027.

توقعات بوصول عجز الموازنة لـ6.1%

وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة المالية ظهر اليوم، أنَّه من المتوقع أن يسجل عجز الموازنة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2022-2023 وهو نفس المستوى المسجل في العام الماضي، رغم العقبات والأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب العالم بسبب الجائحة العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية المستمرة منذ فبراير الماضي.

نستهدف الوصول لفائض أولي 2%

وأكّد وزير المالية أنَّ وزارته تستهدف الوصول بنسبة الفائض الأولى إلى نحو 2% في سنوات قليلة مقبلة على أن يستقر الفائض الأولى عند حدود تتراوح بين 1.5 إلى 1.6% خلال العام المالي الحالي 2022-2023.