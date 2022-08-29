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وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% بعد 4 سنوات

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محمود الجمل
02:32 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
وزير المالية

وزير المالية

 كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة من 6.1% في العام المالي الماضي إلى 4% بعد 4 سنوات في العام المالي 2026-2027.

توقعات بوصول عجز الموازنة لـ6.1%

وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة المالية ظهر اليوم، أنَّه من المتوقع أن يسجل عجز الموازنة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2022-2023 وهو نفس المستوى المسجل في العام الماضي، رغم العقبات والأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب العالم بسبب الجائحة العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية المستمرة منذ فبراير الماضي.

نستهدف الوصول لفائض أولي 2%

وأكّد وزير المالية أنَّ وزارته تستهدف الوصول بنسبة الفائض الأولى إلى نحو 2% في سنوات قليلة مقبلة على أن يستقر الفائض الأولى عند حدود تتراوح بين 1.5 إلى 1.6% خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.