تسريبات جديدة عن هاتف «آيفون 14» المنتظر.. تغييرات جذرية

ستكشف شركة «آبل APPLE» خلال الأيام القليلة المقبلة، النقاب عن أحدث إصدار من iPhone، وسيكون هناك الكثير من الألوان الجديدة التي ستطرح للمستخدمين.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنّ الفيديو المسرّب أوضح أنّه عندما يمسك شخص ما بالجهاز ويديره في يده، ويبدو أن الغلاف يتغير لونه في أثناء التقاطه للضوء، ويتحول بسرعة من اللون الأزرق الداكن إلى اللون الأرجواني، وفق الفيديو الذي تم نشره على موقع «تويتر»، حيث تمت الإشارة إلى أن اللون الأرجواني يظهر فقط عندما تحمل الهاتف الذكي من زوايا معينة.

وأضاف الموقع، أنّه حتى الآن لم تؤكد Apple أنها ستطلق iPhone 14، ولكنها أعلنت أن حدثها السنوي في سبتمبر سيعقد في 7، وعادةً ما يكشف عملاق التكنولوجيا عن أحدث هاتف iPhone خلال هذا الحدث ومن المتوقع الإعلان عن 4 نسخ جديدة، على أن تصل إلى الرفوف في أواخر سبتمبر.

تسريبات كثيرة حول هاتف أيفون 14 المنتظر إطلاقه

وكانت التسريبات تتصاعد من حيث الكمية والنوعية، بما في ذلك ظهور الوحدات الوهمية لـ iPhone، حيث يتم إرسالها إلى الشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية لمساعدتهم على بناء واقيات الشاشة، والحالات والمزيد في الوقت المناسب للإطلاق.

وأشار الموقع إلى أنه من المستحيل التحقق مما إذا كانت الوحدة الوهمية حقيقية أم وهمية، فإذا كان الأمر حقيقيًا، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها صانع الهواتف الذكية تصميمًا متغير اللون، حيث إن الجهاز يأتي مع زجاج كهربائي في الخلف يغير لون غلافه بضغطة زر.