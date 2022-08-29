تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بمدينة بدر لـ24 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين بقتل سائق «توك توك» بمدينة بدر، لـ24 أكتوبر، لحضور المحامي الأصيل مع المتهم الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسيح فل.

قتل المجني عليه لسرقته

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمان بقتل المجني عليه «عصام حسن جمعة»، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأنه على إثر مرورهما مخططًا لارتكاب جريمتهما، حيث توجها إلى الشاهد الأول واشتريا منه سلاح أبيض «سكين»، بعدما أختمر في ذهنهما سرقة إحدى الدراجات البخارية «توك توك» من قائدها، فجابا الطرقات بحثا عن فريسة، وما أن أبصرا المجني عليه، استوقفاه وطلبا منه إيصالهما إلى إحدى المناطق النائية وعقدا العزم على قتله خشية من افتضاح أمرهما.

تطويق عنقه وتسديد طعنات له

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمان بالجلوس بالمقعد الخلفي لقائد الدراجة، وما أن سار الأخير في دربه حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف، فركض قائد المركبة إلا أن الأول لاحقة وطعنه عدة طعنات في ظهره حتى سقط أرضًا.

وتوجه الثاني وطعنه في جانبه الأيمن من البطن، فقاومهما المجني عليه وترجل من الدراجة، إلا أنهما لاحظا محاولته للنهوض مرة أخرى؛ فتوجها إليه سويا وأمسكه الأول وطعنه الثاني بطعنات قاسية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمان الأول والثاني أقرا حال استجوابهما بتحقيقات النيابة بارتكابهما بقتل سائق المركبة، واستيقافهما للمتهم بناء على اتفاق مسبق بينهما، واستدرجاه إلى مكان بعيد، وما أن وصلا وجهتهما حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف وطعنة الثاني في جانبه الأيمن من البطن، بطعنات قاصدين من ذلك إزهاق روحه حتى باغتاه، وتعديا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض «سكين»، الذي أعداه لذلك، وكالا له عدد من الضربات، استقرت بأماكن متفرقة من جسده، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، ثم سرقا هاتفه المحمول.

الرأي القانوني في مقلت سائق توك توك

وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، إنه طبقًا للمادة 234 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة االقتل إذا اقترنت بها جناية سرقة بالإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل، فإنها تكون قد أخطأت، وقد يصل الحكم إلى إعدام.