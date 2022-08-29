قصة حب وراء قتل فتاة وصديقتها بالجيزة.. الإعدام ينتظر المتهم

ألقى ضباط قسم شرطة الدقي القبض على محاسب لاتهامه بقتل فتاتين غرقا في نهر النيل، حيث أغرقهما خلال السباحة بعد أن طلبت منه إحداهما التي تربطه بها علاقة عاطفية، الزواج بها، مما دفعه لإغراقها، وعندما شاهدته صديقتها التي تسبح بصحبتهما أغرقها أيضا، وتم انتشال الجثتين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق.

بداية البلاغ

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا بالعثور على جثة فتاة طافية بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وتوصل رجال المباحث لهويتها، وأشارت تحريات المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى وجود شبهة جنائية، وكشفت التحريات أن الفتاة تربطها علاقة بمحاسب، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه.

اعترفات المتهم أمام المباحث

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أنه أقام علاقة مع المجني عليها، وتوجه بصحبتها وصديقة لها للسباحة بنهر النيل بمنطقة تابعة لدائرة قسم الجيزة، وخلال السباحة طلبت منه الزواج بها، بعد أن حملت منه سفاحا مما دفعه لإغراقها، وقال المتهم إن صديقة القتيلة شاهدته مما دفعه لإغراقها.

وعثر رجال المباحث على جثة صديقة القتيلة طافية بنهر النيل وتم انتشالها، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق.

الإعدام العقوبة المتوقعة

وعلق المحامي ياسر سيد، على هذه الواقعة، وقال: إن العقوبة التي تنتظر المتهم هي الإعدام شنقًا، وفقا للمادة 234 من قانون العقوبات المصري لأن المتهم تعمد القتل وهو ينفذ جريمته وتربص لهما، وهذا هو القتل العمد، مشيرا إلى أنه بالتأكيد خطط لقتلهما ونفذ جريمته واعترف بها.