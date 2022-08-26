بعد 7 سنوات من قتل فتاة.. أمن المنصورة يكشف اللغز ويضبط المتهمين

أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل فتاة منذ 7 سنوات في مدينة المنصورة، ولم تتوصل المباحث في ذلك الوقت إلى مرتكبي الواقعة، إلا أن الصدفة أدت أثناء ثرثرة أحد المتهمين، إلى الوصول إلى مرتكبي الواقعة، وبالقبض عليهما اعترفا بأنهما وراء ارتكابها، بل إن أحدهما اعترف بالاعتداء عليها بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

العثور على جثة فتاة داخل شقتها

تمكنت مباحث أول المنصورة من كشف لغز مقتل فتاة تُدعى «أسماء. أ. م»، 41 سنة، في غضون عام 2015، في منطقة مساكن الجلاء بمدينة المنصورة، بعد أن تعرضت للقتل بعدد 3 طعنات بسلاح أبيض، وإصابة بكدمة شديدة في رأسها، والاعتداء عليها، وسرقة بعض محتويات الشقة، دون وجود أي آثار للمقاومة أو للعنف داخل الشقة، وجميع النوافذ والأبواب سليمة.

اعتراف المتهين بارتكاب الواقعة

اعترف المتهمان: «أحمد. ع. ع»، 27 سنة، و«كريم. خ. ا»، 27 سنة، في تحقيقات النيابة، بأنهما ارتكبا جريمتهما في أكتوبر 2015، وجرى سؤال أحدهما في التحقيقات، كونه جار المجني عليها في نفس العقار، إلا أنه أنكر تمامًا علاقته بالجريمة، مشيرًا خلال التحقيقات إلى أنه لم يخرج من شقته في ذلك اليوم، إلا أن ثرثرة صديقه حول الجريمة، وصلت إلى ضباط مباحث أول المنصورة، وباستدعائهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تفاصيل ارتكاب الواقعة

أكد المتهمان في التحقيقات أنهما ترصّدا للمجني عليها، إذ أنها كانت تعيش بمفردها بعد وفاة والديها، وانتهزا فرصة فتحها باب الشقة للدخول إليها، فباغتاها ودخلا معها إلى الشقة، وطعنها أحدهما 3 طعنات في البطن، ولما قاومتهما رطم رأسها في ترابيزة حتى فقدت الوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحا أن أحدهما عقب التأكد من وفاتها اعتدى عليها، وأخفيا بعدها أدوات الجريمة، واختفيا تمامًا، ولم يشعر بوجودهما أحد من الجيران، ما جعل القضية يتم قيدها ضد مجهول، وظنا أنها لن تُكشف.

وفور اعتراف المتهمين والقبض عليهما، أمرت النيابة العامة بفتح التحقيق في القضية رقم 2330 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2015، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.