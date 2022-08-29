 سماع دوي إطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، قبل قليل، بأنّه سُمع دوي إطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

اقتحام المنطقة الخضراء الحكومية

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم اتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا القصر الجمهوري في ظل إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي نهائيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، الاثنين، أن قوات الأمن فرضت حظر تجول شاملا في بغداد بعدما اقتحم أتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا القصر الحكومي ومباني حكومية أخرى.

تواجد مكثف لأتباع الصدر في المنطقة الخضراء

وشهدت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية وجودا كبيرا لأتباع «الصدر» رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية، حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلة لمبنى الحكومة العراقية وفي الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقصر الضيافة.