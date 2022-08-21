العربية: انفجار في السفارة البريطانية في بغداد بسبب أسطوانة غاز

أفاد مراسل قناة العربية في نبأ عاجل، وقوع انفجار داخل السفارة البريطانية في بغداد ناجم عن إسطوانة غاز، ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات أو قتلى.

انهيارات ترابية في قطارة الإمام علي

وتشهد العراق العديد من الأحداث والكوارث الطبيعية خلال الفترة الماضية، كان آخرها حدوث انهيارات ترابية في قطارة الإمام علي، وسقوط عدد من زوار القطارة، وهي عبارة عن ينبوع مياه يزوره العراقيون في كربلاء.

وصول فرق إنقاذ إلى كربلاء

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، توافد عدد كبير من فرق الإنقاذ من جميع المحافظات العراقية إلى كربلاء، للمشاركة في عملية إنقاذ عدد من الزوار العالقين أسفل الانهيارات الترابية.

وقال العميد طاهر الزبيدي، مدير المديرية، إنّ هناك عددًا من الزوار ما زالوا تحت الأنقاض أحياء، لافتا إلى أنّهم يتواصلون معهم عبر الفتحات الموجودة في الكتل الأسمنتية لمعرفة وضعهم الصحي أولًا بأول.