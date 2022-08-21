العراق يتجه لإغلاق موقع قطارة الإمام علي الأثري بعد الانهيار الترابي

تتجه السلطات العراقية لغلق موقع قطارة الإمام علي الأثري خوفا من انهياره، تزامنا مع استمرار فرق الدفاع المدني في انتشال المحاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار ترابي بالقطارة.

وأكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي أنه سيتم إغلاق الموقع الأثري قطارة الإمام علي وبالكامل لأنه يسبب خطورة على المواطنين وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

4 حالات وفاة تحت الأنقاض

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن استخراج 6 حالات إصابة و4 حالات وفاة من تحت أنقاض قطارة الإمام علي.

وأكدت أن جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة.

وقدم وزير الصحة هاني موسى العقابي، التعازي لأسر ضحايا حادث انهيار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، موضحا أنه منذ اللحظة الأولى لحدوث الانهيار استنفرت الوزارة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى.

استخراج 6 إصابات مختلفة من تحت الأنقاض

ووقع الحادث عندما كان عشرات الزوار قرب الموقع الديني المعروف باسم قطارة الإمام علي، وانهارت صخور كبيرة، مع حصول فجوات أرضية، ما تسبب بسقوط عدد من الزوار في الحفرة العميقة.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، حكومة كربلاء المحلية بتسخير كل الإمكانيات والجهود لانتشال ما تبقى من المحاصرين تحت التلة الترابية.

وشدد في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية، على ضرورة متابعة هيئة السياحة بالتعاون مع الحكومات المحلية للمواقع الأثرية والمزارات وتأمينها للوافدين من السائحين والزوار في جميع محافظات العراق.