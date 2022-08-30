«غربلوه بالرصاص».. الإعدام لتشكيل عصابي قتل مواطنا أثناء محاولة سرقته

ليس مشهدًا في أحد الأفلام السينمائية، ولكن هي قصة حدثت بالفعل في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حين تربص 6 متهمين أمام أحد البنوك بالأشخاص، ليضعوا نصب أعينهم فريسة يستطيعون الانقضاض عليها لسرقتها وذلك وفق خطة وضعوها واتفقوا عليها لتنفيذها.

خطة وحقيبة

في تمام الساعة الثانية عصرًا وسط زحام دخول وخروج المواطنين إلى البنك وقعت أعينهم على أحد العملاء، الذين كانوا قد رأوه للتو يقوم بعملية سحب مبلغ مالي كبير ووضعه داخل حقيبة واستقل سيارته وانطلق إلى وجهته، فقرروا تنفيذ الخطة التي وضعوها.

انتظار لحظة الانقضاض على الفريسة

لمعت أعينهم تجاه المجني عليه الذي كان بصحبته أحد أصدقائه، وقرروا أن يكون الشخصان هما فريستهما، فاستقلوا سيارة يستخدمونها في تسهيل تحركاتهم وتتبعوا سيارتهما منتظرين اللحظة المناسبة للانقضاض عليهما، وفي أحد الأماكن النائية البعيدة عن أعين المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر بعد أن كانوا يسيرون خلفهما قرروا زيادة سرعتهم لإيقاف سيارة المجني عليهما.

سيارة بسرعة زائدة يستقلها المتهمون الخمسة، لإيقاف سيارة المجني عليهما بعد أن أوقفوها رغمًا عنهما، طالبين منهما النزول وترك السيارة والحقيبة التي بها المبلغ المالي الذي سحبه المجني عليهما، ولكنهما رفضا ذلك.

خطف حقيبة النقود

لم يجد المتهمون أمامهم سبيلًا سوى إطلاق وابل من الأعيرة النارية «رشاشات»، على المجني عليه الأول الذي لقى مصرعه متأثرًا بإصابته وخطف الحقيبة من يديه، وإطلاق عدد من الرصاصات على الآخر حتى لا يكشف عن هويتهم، ولكن لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو بعد مغادرتهم لمكان الجريمة مهاتفته الأجهزة الأمنية قبل أن يغشى عليه.

حضرت الأجهزة الأمنية على الفور لتجد المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ولكنه تدارك للعلاج، ولقى صديقه مصرعه متأثرًا بإصابته، وأجرت مباحث قسم شرطة أكتوبر تحرياتها حول الواقعة ووقفت على هوية المتهمين الـ6 وتم عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة لهم وتم القبض عليهم.

اتهام المجني عليه للمتهمين بقتل صديقه

وبعد تَماثل المجني عليه الثاني للشفاء استجوبته النيابة العامة، ووقفت منه على تفاصيل الواقعة التي أدلى بها المتهمون نفسها في محضر الشرطة، واتهمهم بقتل صديقه والشروع في قتله.

الإعدام والمؤبد للمتهمين

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين وجهت لهم تهمة القتل العمد، والشروع في القتل، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهمين الخمسة بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهم، كما قضت بمعاقبة متهم آخر بالسجن المؤبد.

الرأي القانوني

وقال ياسر سيد أحمد المحامي والخبير القانوني، إن المتهمين أمام القضاء حسب توصيف الاتهام المسند إليهما من قبل النيابة العامة بقوله إنه بعد صدور حكم بالإعدام على المتهمين، فإن القانون يمنحهم الحق في استكمال الدفاع عن نفسهم والطعن على هذا الحكم أي كان «سجنًا أم إعدام» أمام محكمة النقض في غضون 60 يومًا.

وأضاف ياسر، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يحكم على فاعل جناية عقوبة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.