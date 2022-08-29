اليابان تنوي استثمار 30 مليار دولار بأفريقيا.. وتطالب بمقعد في مجلس الأمن

طالبت دولة اليابان في ختام ندوة طوكيو الدولية للتنمية «تيكاد» المقامة في تونس بمنح مقعد دائم لقارة أفريقيا في مجلس الأمن الدولي.

ظلم تاريخي واقع على أفريقيا

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن هناك ضرورة إلى إصلاح مجلس الأمن ومعالجة ما وصفه بالظلم التاريخي تجاه القارة الأفريقية بخصوص عدم تمثيلها بشكل دائم في مجلس الأمن، متابعًا: «أريد أن أؤكد مجددًا رغبة اليابان في توثيق التعاون والعمل يدا بيد مع شعوب أفريقيا لتحقيق السلم والاستقرار، ومن الضروري معالجة الظلم التاريخي تجاه أفريقيا، ومنحها مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن حتى يعمل بفعالية» ، مؤكدًا أن اليابان ستضغط كعضو غير دائم في المجلس عامي 2023 و2024.

وأشار رئيس وزراء اليابان إلى أن بلاده ستثمر 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وأن لديها رغبة في الوقوف بجانب أفريقيا كشريك من أجل تحقيق السلم والاستقرار خاصة أن طوكيو مستعدة لتكثيف جهودها في ظل حاجة ملحة لتقوية الأمم المتحدة من خلال الإصلاح.

عدد أعضاء مجلس الأمن

واحتضنت تونس الحدث يومي 27 و28 أغسطس الجاري، وأيد فكرة الجانب الياباني الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس دورة الاتحاد الأفريقي هذا العام، ويشمل مجلس الأمن 15 دولة منها خمسة دائمة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ويتم التناوب بين مختلف الدول كل عامين في باقي المقاعد.

وأفصح الوزير الأول الياباني عن توجيه بلاده استثمارات خاصة وعامة بقيمة 30 مليار دولار، ليتم تقديم مساعدات بقيمة 8,3 مليارات دولار لدول منطقة الساحل لجعل حياة نحو 5 مليون شخص أفضل في هذه المنطقة، منوهاً أن طوكيو ستعين مبعوثًا خاصًا إلى منطقة القرن الأفريقي الذي يشهد تدهور إنساني مع زيادة أعداد اللاجئين ونقص الغذاء.

وأعلنت اليابان «إطلاق مبادرة النمو الأخضر لأفريقيا» السبت الماضي بقيمة 4 مليار دولار.