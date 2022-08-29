إنقاذ شاب بعد إصابته بلدغة ثعبان في البحيرة.. «أخد 40 حقنة مصل»

تمكن الفريق الطبي بمستشفى إيتاي البارود المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم، من إنقاذ شاب، في العقد الثالث من عمره، أصيب بلدغة ثعبان من الموت المحقق، وذلك بعدما استقبله المسشفى في حالة اضطراب شديد وادعاء لدغة ثعبان.

إعطاء الشاب المصل المضاد

وقام قسم الطوارئ بالتعامل مع الحالة، وإعطاء الشاب المصل المضاد، وتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة، وتم حجز الحالة بقسم السموم على جهاز التنفس الصناعي بدرجة وعي 3، وتم إعطاء المريض 40 مصل ثعبان حتى عادت الحالة إلى وضعها المستقر، وغادر المريض المستشفى اليوم.

من جانبه، أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي وسرعة الاستجابة الفورية وإنقاذ حياة الشاب، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة، وخاصة في الحالات الحرجة والطارئة.

تدريب الفرق الطبية على مثل هذه الحالات

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على بروتوكول التعامل مع حالات لدغ الثعبان لرفع كفاءتها تأهبًا لوقوع أي إصابات، موضحا توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية «لدغ العقرب - الثعبان - عقر الحيوان»، وتوزيعها على أماكن تلقي الخدمة الصحية.