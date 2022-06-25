صحة البحيرة تعلن عودة مريض للحياة بعد 11 دورة إنعاش قلبي استمرت 35 دقيقة

استقبل مستشفى كفر الدوار العام مريضًا يبلغ من العمر 42 عامًا، يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، يعاني آلاماً شديدة بالصدر، فتم عمل رسم قلب له في الحال، وتم استدعاء أخصائي القلب الدكتور كريم فتحي آدم القائم بمناظرة الحالة.

وتبين من الفحوصات الطبية وجود جلطة بالقلب، وفي أثناء مناظرة الحالة حدث توقف مفاجئ لعضله القلب وارتجاف بطيني، حيث تم استدعاء فريق الإنعاش، وعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم.

7 صدمات كهربائية للمريض

وذكر بيان الصحة أنه تم إعطاء 7 صدمات كهربائية، و11 أمبول أدرينالين، و6 أمبولات بيكارب، وأربعة أمبولات كردارون، وأمبول أتروبين، واستمر الإنعاش لمدة 35 دقيقة، تم خلالها إجراء 11 دورة إنعاش قلبي رئوي بمعدل كل دورة لمدة 3 دقائق.

وأشار بيان الصحة إلى أنه كلما يغادر الحياة ويتوقف القلب، يعود للحياة من جديد مع كل دورة إنعاش قلبي «دورة الإنعاش القلبي يتم خلالها أعادة تقييم المريض بين كل دورة والأخرى»، ولو احتاج لصدمة كهربائية تجرى لحين عودة القلب للنبض من جديد.

عودة النبض من جديد

وذكر البيان أن القلب عاد إليه النبض من جديد، ثم عاود التنفس الطبيعي، فتم فصل جهاز التنفس الصناعي اليدوي من المريض وانتظمت العلامات الحيوية وضغط الدم ودرجة الوعي لتصبح طبيعية.

وعلى الفور تم التنسيق لعمل قسطرة قلبية بمستشفى دمنهور التعليمي، وتم عمل القسطرة القلبية فور وصوله، واتضح وجود انسداد كامل في الشريان الأمامي الرئيسي المغذي لثلثي عضلة القلب.

فتح الشريان وتدفق الدم من جديد إلى قلب المريض

كما تم تركيب دعامة ذكية، وتم فتح الشريان وتدفق الدم من جديد إلى قلب المريض، وتم وضع المريض بالعناية المركزة تحت الملاحظة، لمدة 48 ساعة وبعدها خرج من المستشفى عائدًا لمنزله في تحسنٍ كامل وتام.

ووجه الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، التحية والتقدير للفريق الطبي الذى أشرف على حالته، وساعد على إنقاذه بمستشفى كفر الدوار العام، ومستشفى دمنهور التعليمي.

وأكد وكيل الوزارة أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للارتقاء بالخدمة الطبية، خاصة أساسيات دعم الحياة، والإنعاش القلبي الرئوي.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، أنه تم تنفيذ العديد من دورات دعم أساسيات الحياة والإنعاش القلبي الرئوي، لجميع الفرق الطبية، حيث حاضر وكيل الوزارة في البعض منها.