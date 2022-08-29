الجيش الروسي يعلن إحباط هجمات أوكرانية في منطقتي «خيرسون وميكولاييف»

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، إحباط هجمات أوكرانية في منطقتي «خيرسون وميكولاييف»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

إسقاط مسيرة أوكرانية

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة «زابوريجيا النووية»، فيما دعا الكرملين المجتمع الدولي إلى الضغط على أوكرانيا من أجل خفض التوتر العسكري عند المحطة، متهمًا كييف بـ«تعريض أوروبا للخطر».

إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة، لافتة إلى أنه لم تقع أضرار جسيمة ومستويات الإشعاع طبيعية، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».