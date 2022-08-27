أوكرانيا تعلن مقتل 24 من الجيش الروسي في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقتل 24 من الجيش الروسي، كما دمرت كمية كبيرة من المعدات العسكرية في منطقة العمليات الجنوبية.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قواتها حيّدت مجموعة استطلاع من الغزاة الروس في اتجاه جنوب منطقة بوه.

وقصفت القوات الروسية، منطقة نيكوبول، 7 مرات و«كريفي ريه»، 3 مرات، أمس الجمعة، فيما لم يسفر القصف الروسي عن وقوع قتلى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

قصف نيكوبول ألحق أضرار بنحو 10 منازل

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دنيبروبتروفسك»، فالنتين ريزنيشنكو، على «تليجرام»، إن قصف نيكوبول، ألحق أضرارا بنحو 10 منازل خاصة ومركز تعليمي وخطوط كهرباء في المدينة، مشيرا إلى أن نحو 5000 أسرة بدون الكهرباء.

من جانبه، قال مصدر في الهيئات الأمنية الروسية المختصة، إن جهاز الأمن الأوكراني «إس بي يو»، قام منذ 2014، بتجنيد أعداد كبيرة من الأوكرانيين المتوجهين إلى روسيا.

«إيكونوميست»: موسكو ستحقق ثاني فائض تجاري في العالم بعد الصين

اقتصاديا، قالت صحيفة «إيكونوميست» البريطانية، إن العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو لم تكن فعالة كما كان منتظرا منها، موضحة في مقال تحليلي، أنه من المقلق أن حرب العقوبات لا تسير جيدا مثلما كان متوقعا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن «موسكو» ستحقق ثاني فائض تجاري في العالم بعد الصين، العام الجاري، رغم العقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، حذر وزير العدل التشيكي بافيل بلاجيك، من خطر اندلاع الثورات جراء الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال «بلاجيك»، إن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد وجود الاتحاد الأوروبي، ويعرض النظام السياسي لبلاده للخطر، مضيفا أن إذا لم تحل الحكومة أزمة الطاقة، فلن تبقى في السلطة لفترة طويلة.