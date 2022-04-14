عاجل.. وزارة الدفاع الروسية تعلن رسميا غرق الطراد موسكوفا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم، الخميس، غرق الطراد موسكوفا أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة، مشددة على أنه فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد، بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله.

ولفتت إلى أن طاقم الطراد أجلي إلى سفن تابعة لأسطول البحر الأسود.

تضارب وغموض حول سبب حريق الطراد موسكوفا

وكانت القوات الأوكرانية قد قالت إنها ضربت الطراد موسكوفا بصاروخين، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية ذلك، مشيرة إلى أن حريقا نشب في الطراد ما أدى لانفجار ذخيرة به، وأنها فتحت تحقيقا في الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت سابق أن الطراد الروسي موسكوفا تعرض لضرر بالغ، إلا أنها أشارت إلى أنها لا يمكنها الجزم بالسبب وراء ذلك.

ويعود الطراد موسكوفا إلى الحقبة السوفيتية، وقد ظل يعمل حتى الآن، ولعب دورا مهما في عمليات الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.