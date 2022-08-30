مجد القاسم وعلي الهلباوي نجما حفلات دار الأوبرا بالإسكندرية في سبتمبر

تقدم دار الأوبرا في الإسكندرية، عددًا من الحفلات والصالونات الثقافية في شهر سبتمبر، ومنها بعض الحفلات الاستعراضية والغنائية في مسرح سيد درويش، إضافة إلى حفل للفنان مجد القاسم، وآخر للفنان علي الهلباوي.

جدول حفلات شهر سبتمبر في «أوبرا الإسكندرية»

و ترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد وأسعار مجموعة من حفلات الطرب والاستعراض والتي ستقام في شهر سبتمبر، وفقًا لما أعلنتة دار أوبرا سيد درويش على موقعها الإلكتروني.

- مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الأحد 4 من الشهر المقبل، وتحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى و الغناء العرب يوم الخميس 8 من شهر سبتمبر القادم.

- فرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان سعيد الأرتيست الجمعة الموافق 9 من ذات الشهر وتبلغ قيمة التذكرة 60، و85، و 110 جنيهات.

- حفل الفنان مجد القاسم وفرقته يوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر، وتبلغ قيمة التذكرة 110 جنيهات.

- حفل ختام مهرجان المسرح العربي، بالإضافة الى دورة الفنان محمد صبحي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر.

- حفل الفنان على الهلباوي الجمعة الموافق يوم 16 من الشهر المقبل وتبلغ أسعار التذاكر 80 جنيها، و110 جنيهات، و160 جنيها لفئة vip.

- عرض مسرحي الهدية بجانب فقرة أكاديمية الفنون على أن يكون ذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 من سبتمبر.

- حفل الفنان يحيى خليل في يوم الجمعة الموافق 23 من سبتمبر القادم وسعر التذكرة 85 جنيها.

- حفل لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الأربعاء 28 ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها للفرد.

- كورال أطفال أوبرا الإسكندرية الخميس 29 من شهر سبتمبر على ان تكون قيمة التذكرة 45 جنيها.

- حفل ريسيتال هارب للفنانة ياسمين الحربي وذلك في ختام شهر سبتمبر من هذا العام.

طرق حجز تذاكر حفلات دار الأوبرا بالإسكندرية

وأوضحت دار الأوبرا بالإسكندرية أن حجز التذاكر يمكن من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها، كما أن دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي تُباع عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، كما ذكرت عدة تعليمات على الحاضرين الإلتزام بها وهي:-

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- مراعاة الإلتزام بارتداء الزى اللائق بالمكان.

- الالتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- الجلوس في المناطق الأمامية يكون بأسبقية الحضور إلى الحفل.